В Хабаровске 9 января днем столбик термометра опустится до -22 градусов

Погода в Хабаровске Фото: Илья ФЕДУЛОВ

В Хабаровске 9 января днем ожидается от -20ºС до -22ºС, ночью от -30ºС до -32ºС

Ветер юго-западный 3-9 м/с.

В южных районах края без существенных осадков, температура ночью от -31ºС до -33ºС, днем от -16ºС до -18ºС, ветер западный 2-8 м/с;

В центре без существенных осадков, температура ночью от -19ºС до -37ºС, днем от -10ºС до -25ºС, ветер различных направлений 2-12 м/с;

На севере региона будет без существенных осадков (Николаевский, Ульчский районы – небольшой снег), температура ночью от -15ºС до -36ºС, днем от -10ºС до -22ºС, ветер различных направлений 2-13 м/с, по побережью местами порывы до 15-20 м/с.

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«КП»

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