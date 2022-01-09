От коронавируса выздоровел 431 житель Хабаровского края

Коронавирус подтвердился у 238 человек в крае за сутки
Фото: Олег УКЛАДОВ
За минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 238 человек в Хабаровском крае. 1 069 пациентов находится на кислородной поддержке, к ИВЛ подключены 69 человек.
Больше всего заболевших в Хабаровске - 134 и в Комсомольске – 56, в Хабаровском районе -32. На остальной территории региона число заражений существенно ниже.
- Выздоровел 431 житель края за сутки. Четверо скончались от COVID-19, - рассказали в пресс-службе минздрава края.
Сейчас в Хабаровском крае развернута 2621 койка для ковид-больных. Свободны 832.
КОНКРЕТНО
Всего в регионе зарегистрировано 127 295 случаев заболевания коронавирусом; 116 795 человек выздоровели;
9 236 находятся на лечении (1 789 в стационаре, амбулаторно 7 447); Скончались 1 264 человека
Полностью завершили вакцинацию 530 919 человек.
Ревакцинировались 72 537 человек.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
«КП»
Наши соцсети: