От коронавируса выздоровел 431 житель Хабаровского края

Коронавирус подтвердился у 238 человек в крае за сутки Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 238 человек в Хабаровском крае. 1 069 пациентов находится на кислородной поддержке, к ИВЛ подключены 69 человек.

Больше всего заболевших в Хабаровске - 134 и в Комсомольске – 56, в Хабаровском районе -32. На остальной территории региона число заражений существенно ниже.

- Выздоровел 431 житель края за сутки. Четверо скончались от COVID-19, - рассказали в пресс-службе минздрава края.

Сейчас в Хабаровском крае развернута 2621 койка для ковид-больных. Свободны 832.

КОНКРЕТНО

Всего в регионе зарегистрировано 127 295 случаев заболевания коронавирусом; 116 795 человек выздоровели;

9 236 находятся на лечении (1 789 в стационаре, амбулаторно 7 447); Скончались 1 264 человека

Полностью завершили вакцинацию 530 919 человек.

Ревакцинировались 72 537 человек.

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«КП»

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