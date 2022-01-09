Неизвестные подожгли аварийный дом в Биробиджане

Ущерб после пожара устанавливается Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В столице ЕАО днем загорелся двухэтажный деревянный дом на улице Юбилейной. Очевидцы заметили дым, который валил из окон здания и вызвали пожарную охрану.

К месту ЧП прибыли 20 сотрудников МЧС, среди которых были пожарные и электрики.

- Из-за сильного задымления внутри дома работало звено газодымозащитной службы. Пожарные недопустили распространения пламени на соседние дома. По итогу от огня пострадали оба этажа барака, деревянные перекрытия и крыша. Сам дом предназначен к сносу и расселен, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Биробиджанские надзорные органы выясняют причину пожара. Выдвинуто две предварительных версии - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц или поджог.

Расследование продолжается, устанавливается размер ущерба.

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«КП»

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