В Хабаровский край снова придут экстремальные холода Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровске 10 января днем ожидается около -21 градуса. Ночью от -32 до -30. Ветер южный будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Существенных осадков не предвидится.

Аналогичную ситуацию с осадками предрекают синоптики и на юге региона. Столбики термометров покажут днем от -18 до -15 градусов. Ночью от -30 до -28. Ветер южный будет дуть со скоростью 2-8 метров в секунду.

В центральных районах существенных осадков не ожидается, температура от -25 до -9 градусов днем и от -37 до -16 ночью. Скорость юго-западного ветра составит от 2 до 9 метров в секунду.

В северных районах местами пройдет небольшой снег. Столбики термометров ночью покажут от -33 до -15 градусов. Днем от -22 до -10 градусов. Ветер различных направлений, 2-14 метров в секунду.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.