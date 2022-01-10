Вакцинацию от ковида в Хабаровском крае прошли свыше 72 тысяч человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 234 человек в Хабаровском крае. К ИВЛ подключены 66 человек.

Больше всего заболевших в Хабаровске - 154 и в Комсомольске - 47. На остальной территории региона число заражений существенно ниже.

- Выздоровели 544 жителя края за 24 часа. Четыре человека скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава края.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2621 койка для ковид-больных. Свободны 802.

КОНКРЕТНО

В регионе зарегистрировано 127 529 случаев заболевания коронавирусом;

117 339 человек выздоровели;

8922 находятся на лечении (1819 в стационаре, амбулаторно 7103);

Скончались 1268 человек

Полностью завершили вакцинацию 531 122 человека

Ревакцинировались 72 599 человек

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