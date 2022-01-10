Вакцинацию от ковида в Хабаровском крае прошли свыше 72 тысяч человек
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
За минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 234 человек в Хабаровском крае. К ИВЛ подключены 66 человек.
Больше всего заболевших в Хабаровске - 154 и в Комсомольске - 47. На остальной территории региона число заражений существенно ниже.
- Выздоровели 544 жителя края за 24 часа. Четыре человека скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава края.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2621 койка для ковид-больных. Свободны 802.
КОНКРЕТНО
В регионе зарегистрировано 127 529 случаев заболевания коронавирусом;
117 339 человек выздоровели;
8922 находятся на лечении (1819 в стационаре, амбулаторно 7103);
Скончались 1268 человек
Полностью завершили вакцинацию 531 122 человека
Ревакцинировались 72 599 человек
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