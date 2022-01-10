В Хабаровске сотрудники Росгвардии почтили память погибших в Чечне Героев России

Сотрудники Росгвардии почтили память погибших в Чечне Героев России. Фото: Управление Федеральной службы войскнациональной гвардии РФ по Хабаровскому краю

Сослуживцы Героев России Николая Виноградова, Виталия Бугаева и Владимира Тамгина приняли участие в памятной церемонии и возложили цветы к мемориалу товарищей.

Сотрудники ОМОН Дальневосточного управления внутренних дел на транспорте, чью память почтили коллеги, погибли в Аргуне Чеченской Республики 22 года назад, отбивая нападение боевиков на город. За мужество и героизм при исполнении служебного долга им были посмертно вручены звания Героев России. Погибшие сотрудники ОМОН самоотверженно привлекли на себя внимание противника, что позволило облегчить положение других бойцов и побороть наступление на населенный пункт.

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