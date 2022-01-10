В Хабаровском крае создадут два новых природных заказника
Фото: Иван МАКЕЕВ
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал постановление о создании «Майского» и «Тугурского имени А.Ф. Миддендорфа» природных заказников краевого значения в Тугуро-Чумиканском районе.
«Майский» займет более одного миллиона гектаров и расположится в бассейне реки Мая (Удская). Он станет резерватом малонарушенных экосистем западного Приохотья, так как его территория имеет высокий уровень биологического и ландшафтного разнообразия. «Тугурский имени А.Ф. Миддендорфа» станет поддержкой гидрорежима рек Туруг и Ассыни, важных для рыбохозяйственной сферы региона.
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