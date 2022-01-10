Три человека пострадали в результате ДТП в Хабаровске
Фото: Алексей ФОКИН
9 января в районе первого дома на Воронежской улице произошло ДТП с участием двух автомобилей. Водитель Хонды Фит 1990 года рождения не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где его автомобиль столкнулся с Тойотой Витц. В результате водитель Хонды был госпитализирован с тяжелыми травмами. Пассажир Фита 2000 года рождения и водитель Тойоты 1984 года рождения также получили травмы и находятся на амбулаторном лечении.
Как оказалось, водитель Хонды уже имел три зарегистрированных нарушения дорожного движения за предыдущий год, у него также не была оформлена страховка на транспортное средство.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети: