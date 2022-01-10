В Хабаровском крае продолжают обеспечивать препаратами страдающих редкими болезнями жителей Фото: Правительство Хабаровского края

Страдающая редким заболеванием муковисцидозом хабаровчанка Татьяна Матвеева пожаловалась на трудности в бесплатном получении необходимого лекарства. Стоимость годового курса лечения препаратом «Симдеко» обходится в 25,3 миллионов рублей. Лекарство производится во Франции и не зарегистрировано в России, из-за чего девушка долгое время не могла бесплатно пролечиться.

Ситуацию взял на личный контроль зампред правительство Хабаровского Края Евгений Никонов, который помог решить проблему с получением «Симдеко». Татьяна Матвеева также собирает информацию и отстаивает интересы нуждающихся в лечении людей. Сейчас в регионе еще около 30 человек, среди которых дети, страдают таким же диагнозом и ждут помощи. Евгений Никонов пообещал и дальше держать ситуацию под контролем и помогать в преодолении трудностей с получением препаратов.

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