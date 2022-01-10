В Хабаровске водитель Ленд Крузера наехал на пешехода Фото: Михаил ФРОЛОВ

9 января в районе дома 27 по улице Постышева, водитель Тоуота Lаnd Сruisеr Рrаdо, двигаясь со стороны Пушкина в сторону Дикопольцева, допустил наезд на пешехода. Пострадавшая женщина 1969 года рождения переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадал как пешеход, так и водитель. Автомобилист во время происшествия находился в трезвом состоянии, за предыдущий год имеет два оплаченных штрафа.

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