739 тысяч рублей выплатили работникам ИП-банкрота в Советской Гавани Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Советской Гавани ИП Еменка О.Г. оказался должен 739 тысяч рублей собственным работникам. Без зарплаты остались 17 работников предприятия, долгое время проходящее процедуру банкротства.

Прокуратура Советско-Гаванского района Хабаровского края провела проверку исполнения предпринимателем трудового законодательства при проведении процедуры банкротства. В результате устранения выявленных нарушений, сотрудникам выплатили зарплату в полном объеме. Советско-Гаванский городской прокурор Алексей Голубев лично проконтролировал получение сотрудниками всех положенных денежных средств.

Исковые заявления о взыскании заработной платы были поданы еще в ноябре-декабре 2019 года. На погашение задолженности перед сотрудниками ушло более двух лет.

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