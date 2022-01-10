В женской колонии Хабаровского края не соблюдаются санитарные требования Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Требования санитарных правил нарушаются в женской колонии №12 . Проверка, проведенная заместителем прокурора Хабаровского края Владиславом Серым, показала, что в учреждении допускается целый ряд нарушений. В пищеблоке не соблюдают условия хранения молочной продукции, предназначенной для заключенных, в результате осужденные вынуждены питаться просрочкой. Кроме того, в части жилых помещений колонии отсутствует мебель, на стенах и потолке обнаружена плесень, а в штрафном изоляторе нет подводки горячей воды.

Результаты проверки переданы начальнику УФСИН России по Хабаровскому краю, меры по устранению нарушений были приняты.

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