Жителям Хабаровского края предлагают вступить в мобилизационный резерв Фото: Александр ГЛУЗ

У жителей Хабаровского края появилась возможность вступить в мобилизационный резерв. Граждане, заключившие контракт с военным ведомством ежемесячно будут получать вознаграждение. Еще один бонус – хороший соцпакет.

- Вступить в мобилизационный резерв могут граждане из запаса. Контракт заключается на три года, далее его можно продлить. Раз в месяц для резервистов будут проводить обучение. Раз в год необходимо участвовать в военных сборах на полигоне, - рассказал Андрей Степанов, военный комиссар Хабаровского края.

Для желающих вступить в мобилизационный резерв существует возрастное ограничение. Так, для рядового и сержантского состава ограничение составляет 42 года. Ограничение для младших офицеров – до 47 лет. Возраст старших офицеров не должен быть более 52 лет. Полковники не должны быть старше 57 лет.