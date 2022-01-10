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Происшествия10 января 2022 6:00

В Хабаровске сгорел частный дом

Обстоятельства произошедшего устанавливаются
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровске сгорел частный дом

В Хабаровске сгорел частный дом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровске горел частный дом по улице Вторая Портовая. Когда пожарные прибыли на место, пламя уже охватило здание полностью.

- Открытое горение удалось ликвидировать за час. Также, сотрудники пожарной охраны вынесли из дома газовый баллон. Никто не пострадал, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В тушении пожара участвовали 12 человек и три единицы техники. Сейчас спасатели занимаются разбором конструкции для ликвидации скрытых очагов возгорания.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.