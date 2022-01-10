В Хабаровске выбрали лучший зимний двор

В Хабаровске подвели итоги ежегодного зимнего конкурса «Лучший зимний двор, лучший новогодний фасад». Жюри выбрали победителей в шести номинациях.

- Лучшим зимним двором признан двор по адресу Льва Толстого, 15. В качестве лучшей новогодней ели конкурсная комиссия выбрала дерево во дворе дома по адресу Калинина, 123. Лучшей снежной фигурой признана композиция во дворе на улице профессора Даниловского, 19, - рассказали в пресс-службе мэрии.

В номинации «Лучший новогодний фасад» победил двор по адресу Беломорская, 65. А в номинации «Лучшее новогоднее оформление входной группы» комиссия признала победителем дом по адресу Павла Морозова, 94В.

Призовой фонд конкурса составил 480 тысяч рублей.