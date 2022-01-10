ВТБ сохранит «нулевую» ставку по Дальневосточной ипотеке

Жители региона по-прежнему смогут оформить кредит под фиксированные 0,1% годовых. Банк не меняет ставку и по госпрограмме для семей с детьми: для ДФО она сохраняется в размере 4,3%.

С 11 января ВТБ повышает ставки в рамках базовых программ по ипотеке на 1 п.п., до 10,3% как для готового, так и строящегося жилья. Рефинансирование ипотеки других банков будет доступно под 10,6%. Для заемщиков, получивших одобрение по кредиту до 11 января, условия пересмотрены не будут, утвержденная ставка будет актуальна в течение срока действия решения. Условия в рамках госпрограмм, в том числе по Дальневосточной ипотеке, банк оставил без изменений.

- ВТБ проводит раунд повышения базовых ипотечных ставок вслед за резким изменением ключевой ставки ЦБ РФ, которая только по итогам 2021 года выросла в два раза и в конце декабря достигла 8,5%. Нашим приоритетом является адресная поддержка населения, поэтому несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики регулятором, мы решили не менять условия по госпрограммам. В рамках Дальневосточной ипотеки банк сохраняет минимальную, «нулевую» ставку. Это поддержит устойчивое развитие строительного сектора в регионах ДФО и улучшит качество жизни дальневосточных семей, – прокомментировал Святослав Островский, член правления ВТБ.

В 2021 году дальневосточная ипотека росла опережающими темпами: банк заключил по ней около 3 тысяч договоров на сумму свыше 12 млрд рублей. Это на 40% по объему больше показателя 2020 года. Доля программы в общем объеме ипотечных продаж ВТБ в макрорегионе на конец декабря составила 23%.

Сегодня ВТБ выдает каждую пятую ипотеку в рамках Дальневосточной ипотеки: доля банка среди всех участников в декабре достигла 21%. В целом с начала работы по программе ВТБ провел сделки на 24 млрд рублей. Регионы-лидеры по объему сделок за время действия программы – Приморский край (11 млрд рублей), Хабаровский край (свыше 4 млрд рублей), Республика Якутия (3,4 млрд рублей).

Ставка по Дальневосточной ипотеке в ВТБ фиксирована: вне зависимости от срока кредита она составляет 0,1% годовых с учетом комплексного страхования. Средства выдаются на срок до 20 лет, максимальная сумма - 6 млн рублей, первоначальный взнос - от 15% стоимости жилья.