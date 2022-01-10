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Происшествия10 января 2022 6:23

Четыре автомобиля столкнулись на проезжей части в Хабаровске

Причиной ДТП стала скользкая дорога
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Массовое ДТП. Фото: Денис Пузема (Telegram-канал NewsKhv)

Массовое ДТП. Фото: Денис Пузема (Telegram-канал NewsKhv)

В краевой столице произошло массовое ДТП. По словам очевидцев, причиной случившегося стала скользкая дорога. На проезжей части образовалась наледь из-за прорыва трубы.

- Одна из машин покатилась вниз с горки и столкнулась с другими. Всего в ДТП пострадали четыре машины: два грузовика и два легковых автомобиля. Никто не пострадал, - рассказал «КП» - Хабаровск» Александр Баранов, начальник отделения по пропаганде отдела ГИБДД Хабаровска.

Водоканал устраняет прорыв трубы. Из-за ДТП перекрыто движение от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского.