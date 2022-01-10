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Общество10 января 2022 7:10

Спортсмены Хабаровского края завоевали первые награды в этом году

Они отличились в соревнованиях по бильярду и легкой атлетике
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Ярослав Жинкин и Александр Николаев

Ярослав Жинкин и Александр Николаев

Фото: Правительство Хабаровского края

Спортсмены Хабаровского края начали год с побед. В Екатеринбурге они приняли участие в состязаниях по бильярду и легкой атлетике.

- Юлия Пурдышова стала обладательницей бронзовой медали Первенства России по бильярдному спорту в «комбинированной пирамиде». Ярослав Жинкин и Александр Николаев получили награды в соревнованиях по легкой атлетике «Рождественские старты», - рассказали в пресс-службе правительства края.

В Хабаровске пройдет чемпионат края по легкой атлетике, в котором парни также примут участие. А в феврале спортсмены планируют отправиться в Москву на международные соревнования «Русская зима».