Спортсмены Хабаровского края завоевали первые награды в этом году

Ярослав Жинкин и Александр Николаев Фото: Правительство Хабаровского края

Спортсмены Хабаровского края начали год с побед. В Екатеринбурге они приняли участие в состязаниях по бильярду и легкой атлетике.

- Юлия Пурдышова стала обладательницей бронзовой медали Первенства России по бильярдному спорту в «комбинированной пирамиде». Ярослав Жинкин и Александр Николаев получили награды в соревнованиях по легкой атлетике «Рождественские старты», - рассказали в пресс-службе правительства края.

В Хабаровске пройдет чемпионат края по легкой атлетике, в котором парни также примут участие. А в феврале спортсмены планируют отправиться в Москву на международные соревнования «Русская зима».