В Хабаровском крае социально ориентированные НКО смогут возместить расходы за счет бюджета
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровском крае социально ориентированные некоммерческие организации смогут возместить часть расходов за счет бюджета. Комитет по внутренней политике правительства края занимается отбором организаций, которым будут предоставлены субсидии.
- Для возмещения расходов предусмотрены установленные пределы. Так, из затрат на участие в мероприятиях возможно вернуть до 50 тысяч рублей, а за аренду и коммунальные платежи – до 80 тысяч, - рассказала Юлия Ярошенко, начальник отдела гражданских инициатив.
Заявления принимаются с 1 февраля. Прием заявлений продлится в течение месяца.