В Хабаровском крае социально ориентированные НКО смогут возместить расходы за счет бюджета Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае социально ориентированные некоммерческие организации смогут возместить часть расходов за счет бюджета. Комитет по внутренней политике правительства края занимается отбором организаций, которым будут предоставлены субсидии.

- Для возмещения расходов предусмотрены установленные пределы. Так, из затрат на участие в мероприятиях возможно вернуть до 50 тысяч рублей, а за аренду и коммунальные платежи – до 80 тысяч, - рассказала Юлия Ярошенко, начальник отдела гражданских инициатив.

Заявления принимаются с 1 февраля. Прием заявлений продлится в течение месяца.