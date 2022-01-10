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Общество10 января 2022 7:50

В Хабаровском крае социально ориентированные НКО смогут возместить расходы за счет бюджета

Прием заявлений начнется в феврале
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровском крае социально ориентированные НКО смогут возместить расходы за счет бюджета

В Хабаровском крае социально ориентированные НКО смогут возместить расходы за счет бюджета

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае социально ориентированные некоммерческие организации смогут возместить часть расходов за счет бюджета. Комитет по внутренней политике правительства края занимается отбором организаций, которым будут предоставлены субсидии.

- Для возмещения расходов предусмотрены установленные пределы. Так, из затрат на участие в мероприятиях возможно вернуть до 50 тысяч рублей, а за аренду и коммунальные платежи – до 80 тысяч, - рассказала Юлия Ярошенко, начальник отдела гражданских инициатив.

Заявления принимаются с 1 февраля. Прием заявлений продлится в течение месяца.