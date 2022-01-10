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Здоровье10 января 2022 8:30

Жители Хабаровского края оформляют страховку от ковида

За прошлый год заключено более 85 договоров
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Жители Хабаровского края оформляют страховку от ковида

Жители Хабаровского края оформляют страховку от ковида

Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровчане начали страховаться от коронавируса. За 2021 год жители региона оформили более 85 договоров страхования на разных условиях.

- В Хабаровском крае застраховать от ковида предлагают несколько компаний: Росгосстрах, ВСК, Согласие, СОГАЗ, АльфаСтрахование, РЕСО-Гарантия, - рассказали в пресс-службе краевой администрации.

Договоры страхования предусматривают различные услуги, такие как консультирование, лабораторные исследования, оказание медпомощи, а также выплаты в случае летального исхода.