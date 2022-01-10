Жители Хабаровского края оформляют страховку от ковида Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровчане начали страховаться от коронавируса. За 2021 год жители региона оформили более 85 договоров страхования на разных условиях.

- В Хабаровском крае застраховать от ковида предлагают несколько компаний: Росгосстрах, ВСК, Согласие, СОГАЗ, АльфаСтрахование, РЕСО-Гарантия, - рассказали в пресс-службе краевой администрации.

Договоры страхования предусматривают различные услуги, такие как консультирование, лабораторные исследования, оказание медпомощи, а также выплаты в случае летального исхода.