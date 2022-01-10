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Происшествия10 января 2022 9:00

Девушка погибла на железной дороге в Хабаровском крае

Обстоятельства произошедшего выясняются
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Девушка погибла на железной дороге в Хабаровском крае

Девушка погибла на железной дороге в Хабаровском крае

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае 8 января на Дальневосточной железной дороге погибла девушка. Происшествие произошло на станции «Швейная фабрика».

- Девушке было 23 года. Она шла вдоль железнодорожного полотна и была насмерть травмирована выступающими частями грузового поезда, - рассказали в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Сейчас проводятся доследственные проверки. После этого будет дана правовая оценка действиям пострадавшей и должностных лиц.