Жители Хабаровского края получат срок за попытку отмыть 27 миллионов, выделенных на строительство коровника

На двух мужчин заведены уголовные дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае закончилось расследование уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере.

Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ расследовали хищение денежных средств, которые были получены двумя мужчинами в качестве гранта в форме субсидий.

Один из них был индивидуальным предпринимателем. Он нашел земельный участок, который подойдет для строительства фермы. Далее получил деньги для возведения фермы. По фиктивным договорам предприниматель рассчитался за покупку строительных материалов. На это якобы ушло около 27 миллионов рублей.

На самом же деле мужчины потратили деньги на свои нужды. Кроме этого, часть суммы они вложили в финансово-хозяйственную деятельность подконтрольной организации по строительству малоэтажных домов.

- Денежные средства злоумышленники получили на строительство коровника на 140 голов крупного рогатого скота в селе. Однако этих обязательств не выполнили. На мужчин заведены уголовные дела по второй части статьи 173.1 УК РФ – «Незаконное образования юридического лица», а также по четвертой части статьи 174.1 УК РФ – «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.