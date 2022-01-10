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Общество10 января 2022 16:11

В Хабаровске 11 января ожидается до -23 градусов

Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 1-7 метров в секунду
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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В Хабаровске 11 января ожидается до -23 градусов

В Хабаровске 11 января ожидается до -23 градусов

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровске 11 января днем ожидается около -23 градусов. Ночью от -34 до -32. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 1-7 метров в секунду. Существенных осадков не предвидится.

Аналогичную ситуацию с осадками предрекают синоптики и на юге региона. Столбики термометров покажут днем от -20 до -15 градусов. Ночью от -380 до -33. Ветер западный будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

В центральных районах без существенных осадков. Температура днем от -29 до -9 градусов и от -39 до -19 ночью. Скорость ветра составит от 2 до 9 метров в секунду.

В северных районах местами пройдет небольшой снег, ожидается метель. Столбики термометров ночью покажут от -31 до -11 градусов. Днем от -21 до -7 градусов. Ветер различных направлений, 2-14 метров в секунду.