В Хабаровском крае от ковида скончались еще четыре человека
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
За минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 230 человек в Хабаровском крае. К ИВЛ подключены 72 человека.
Больше всего заболевших в Хабаровске - 195. На остальной территории региона число заражений существенно ниже.
- Выздоровели 434 жителя края за 24 часа. Четыре человека скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава края.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2621 койка для ковид-больных. Свободны 723.
КОНКРЕТНО
В регионе зарегистрировано 127 759 случаев заболевания коронавирусом;
117 773 человек выздоровели;
8714 находятся на лечении (1898 в стационаре, амбулаторно 6816);
Скончались 1272 человека
Полностью завершили вакцинацию 533 518 человек
Ревакцинировались 72 878 человек