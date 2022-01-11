Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-31°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье10 января 2022 23:00

В Хабаровском крае от ковида скончались еще четыре человека

К ИВЛ подключены 72 жителя региона
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Хабаровском крае от ковида скончались еще четыре человека

В Хабаровском крае от ковида скончались еще четыре человека

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 230 человек в Хабаровском крае. К ИВЛ подключены 72 человека.

Больше всего заболевших в Хабаровске - 195. На остальной территории региона число заражений существенно ниже.

- Выздоровели 434 жителя края за 24 часа. Четыре человека скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава края.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2621 койка для ковид-больных. Свободны 723.

КОНКРЕТНО

В регионе зарегистрировано 127 759 случаев заболевания коронавирусом;

117 773 человек выздоровели;

8714 находятся на лечении (1898 в стационаре, амбулаторно 6816);

Скончались 1272 человека

Полностью завершили вакцинацию 533 518 человек

Ревакцинировались 72 878 человек