В Хабаровском крае от ковида скончались еще четыре человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 230 человек в Хабаровском крае. К ИВЛ подключены 72 человека.

Больше всего заболевших в Хабаровске - 195. На остальной территории региона число заражений существенно ниже.

- Выздоровели 434 жителя края за 24 часа. Четыре человека скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава края.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2621 койка для ковид-больных. Свободны 723.

КОНКРЕТНО

В регионе зарегистрировано 127 759 случаев заболевания коронавирусом;

117 773 человек выздоровели;

8714 находятся на лечении (1898 в стационаре, амбулаторно 6816);

Скончались 1272 человека

Полностью завершили вакцинацию 533 518 человек

Ревакцинировались 72 878 человек