Хабаровские КВНщики «Пал Палыч» выступят на «КиВиН-2022» в Сочи Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровская команда КВН «Пал Палыч» вылетела в Сочи, чтобы выступить там на традиционном ежегодном фестивале «КиВиН-2022». Веселым и находчивым предстоит побороться за выход в новый телесезон игр. В жюри, как и всегда, редакторы Высшей и Премьер-лиги, а также президент Международного союза КВН Александр Масляков.

– Это очень мощный ресурс для «прокачки» себя и демонстрации своих возможностей. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы вновь попасть в Высшую лигу и пройти в ней как можно дальше, – сказали КВНщики.

Поездка на «КиВиН-2022» – не случайность. Юмористы громко заявили о себе в 15-м сезоне Тихоокеанской лиги КВН и были признаны лучшими в регионе.

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