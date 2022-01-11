В Хабаровске задержаны вылеты нескольких самолетов Фото: Ольга ЗАМЯТИНА

В Хабаровском аэропорту отложены вылеты нескольких самолетов. Всему виной плохая погода в городах назначения. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани города. — Перенесено время вылетов рейсов в Оху на 13:50, в Николаевск-на-Амуре и Аян на 16:50 и в Николаевск-на-Амуре через Комсомольск на 15:00, — рассказали в аэропорту. Сам хабаровский аэропорт работает бесперебойно.

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