Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 января 2022 2:33

В Хабаровске задержаны вылеты нескольких самолетов

Авиасуда не принимают аэропорты прибытия из-за плохой погоды
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Хабаровске задержаны вылеты нескольких самолетов

В Хабаровске задержаны вылеты нескольких самолетов

Фото: Ольга ЗАМЯТИНА

В Хабаровском аэропорту отложены вылеты нескольких самолетов. Всему виной плохая погода в городах назначения. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани города. — Перенесено время вылетов рейсов в Оху на 13:50, в Николаевск-на-Амуре и Аян на 16:50 и в Николаевск-на-Амуре через Комсомольск на 15:00, — рассказали в аэропорту. Сам хабаровский аэропорт работает бесперебойно.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.