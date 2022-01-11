Трамвай протаранил иномарку в Хабаровске: есть пострадавший
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
В Хабаровске трамвай №100 протаранил иномарку Toyota Rav 4. Машину от сильного удара отбросила на два других автомобиля. Об этом сообщает ГИБДД города. Массовое ДТП произошло 10 января около семи часов вечера в районе дома №56 на улице Ленина. Водитель электротранспорта неверно рассчитал тормозной путь и въехал во впереди стоящую машину.
— Toyota Rav 4 отбросило на впереди стоящий автомобиль Toyota Harrier. Тот в свою очередь выехал в Kia Sportage,—рассказали в пресс-службе ведомства.
Больше всех досталось пассажиру «рафика». Он получил ушибы. Остальные участники аварии не пострадали.
Что примечательно, за рулем всех авто находились женщины. Они остались целы и невредимы. Однако машинам теперь требуется ремонт.
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