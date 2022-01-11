Хабаровский край в 2022 году получит свыше 27 миллиардов рублей для решения проблем в сфере ЖКХ
Фото: Правительство Хабаровского края
В 2022 году Хабаровский край получит 27,4 миллиарда рублей на модернизацию системы ЖКХ. На эти деньги будет закуплено новое оборудование и проведен различный ремонт. Для осуществления межбюджетных трансфертов еще в конце прошлого года глава региона Михаил Дегтярев заключил 81 соглашение.
- Выделенные средства необходимо использовать в полном объеме и обеспечить достижение установленных показателей. Важно особое внимание уделить объектам капитального строительства: в этом году на эти цели предусмотрено 15,5 млрд. рублей. В предыдущем отчетном периоде было выделено на миллиард меньше, - заявил Михаил Дегтярев.
Речь о коммунальном хозяйстве зашла во время совещания, прошедшего 10 января. Своим подчиненным губернатор наказал в срок уложиться с реализацией всех запланированных программ. И понятно, почему: новогодние праздники для коммунальщиков выдались жаркими. В особенности, для электриков. Почти половина аварий произошла в их направлении.
Например, 8 января вышла из строя дизельная электростанция в поселке им.Полины Осипенко. Труха стен деревянного здания попала в выхлопную трубу и загорелась. Пожар ликвидировали в течение 20 минут, и энергоснабжение было восстановлено в полном объеме.
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