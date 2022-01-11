В Хабаровском крае в полтора раза увеличилось количество нового жилья Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае существенно увеличилось количество вводимого в эксплуатацию жилья. По экспертным оценкам, объемы выросли в полтора раза, сообщили в правительстве региона.

Всего в крае в 2021 году было сдано 320 тысяч квадратных метров жилья при плане в 317 тысяч. Это больше, чем в 2020 году на 91 тысячу квадратных метров. С такими показателями регион вошел в число 40 субъектов страны, где объемы выросли на 25% и более.

– Строительная отрасль в последние два года испытывает трудности из-за нехватки рабочей силы, в том числе - иностранной. Это связано с пандемией коронавирусной инфекции. Сложностей добавляет и удорожание строительных материалов. Тем не менее, мы приложили максимум усилий для оказания содействия индустрии, уделяя внимание работе с проблемными долгостроями, – рассказал и.о. министра строительства Хабаровского края Олег Сутурин. Региональным властям в следующем году также предстоит разработать типовые решения индивидуальных домов по проекту «Дом дальневосточника» и определить производственные мощности для изготовления и поставки домокомплектов.

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