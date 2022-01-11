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Общество11 января 2022 5:27

Для жителей Хабаровского края понижены ставки транспортного налога

Появилась льгота для многодетных семей, снижен размер налога на электромобиль
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Для жителей Хабаровского края понижены ставки транспортного налога

Для жителей Хабаровского края понижены ставки транспортного налога

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае с начала 2022 года снизился транспортный налог.

- Владельцы автомобилей, выпущенных менее 10 лет назад, заплатят меньше на 11%, а автолюбители, чьим машинам более 10 лет – на 29% меньше, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Кроме этого, появилась льгота для многодетных семей. Так, ставки налогов на автомобиль, мощность которого менее 200 лошадиных сил, снижены в два раза.

С этого года на 50% снизилась ставка налога для электромобилей. Такое нововведение продержится в течение двух лет.