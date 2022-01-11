Бой времен Гражданской войны реконструировали в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В районе имени Лазо прошел фестиваль, посвященный событиям Гражданской войны на Дальнем Востоке, которая была в 1917-1922 годах. Фестиваль проводят ежегодно уже в течение пяти лет.

- Проект реализуется командой общественной организации «Уссурийский фронт». Организаторы получили почти полмиллиона рублей, когда победили в 2020 году в одном из конкурсов Фонда президентских грантов, - рассказали в комитете по внутренней политике края.

В этом году во время фестиваля участники реконструировали бой Хорского отряда партизан, которые сражались во время Гражданской войны с иностранными интервентами и белогвардейцами.

Кроме этого, для участников провели несколько мастер-классов – «Перевязочный пункт Красного креста», «Снаряжение пулеметной ленты» и другие.