Бой времен Гражданской войны реконструировали в Хабаровском крае
Фото: Правительство Хабаровского края
В районе имени Лазо прошел фестиваль, посвященный событиям Гражданской войны на Дальнем Востоке, которая была в 1917-1922 годах. Фестиваль проводят ежегодно уже в течение пяти лет.
- Проект реализуется командой общественной организации «Уссурийский фронт». Организаторы получили почти полмиллиона рублей, когда победили в 2020 году в одном из конкурсов Фонда президентских грантов, - рассказали в комитете по внутренней политике края.
В этом году во время фестиваля участники реконструировали бой Хорского отряда партизан, которые сражались во время Гражданской войны с иностранными интервентами и белогвардейцами.
Кроме этого, для участников провели несколько мастер-классов – «Перевязочный пункт Красного креста», «Снаряжение пулеметной ленты» и другие.