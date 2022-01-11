В Хабаровском крае увеличены социальные выплаты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В регионе проиндексировали размеры различных социальных выплат. Такие изменения связаны с увеличением прожиточного минимума.

- Увеличится размер единовременной выплаты за рождение первого ребенка. Она станет больше на 5000 рублей, соответственно, составит 37172 рублей, - рассказали в правительстве края.

Кроме этого, увеличится и ежемесячная выплата, которая выплачивается после рождения или усыновления первого ребенка. Ее размер составит 18586 рублей. За третьего и последующего ребенка многодетные родители будут получать также 18586 рублей.

Родители детей, возраст которых составляет от трех до семи лет, получат денежные выплаты, в зависимости от доходов семьи: 9293 рублей, 13939,5 рублей и 18586 рублей.