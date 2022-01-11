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Происшествия11 января 2022 6:54

В доме жителя села Кукан обнаружено 30 килограммов марихуаны

Мужчине грозит 10 лет тюрьмы
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В доме жителя села Кукан обнаружено 30 килограммов марихуаны. Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В доме жителя села Кукан обнаружено 30 килограммов марихуаны. Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае у 39-летнего жителя села Кукан найдено более 30 килограммов наркотиков. По словам мужчины, траву он нашел в лесополосе и хранил для собственного потребления.

В его квартире было найдено пять бидонов и полимерные пакеты с растительной массой, которая, как выяснилось позже, является коноплей.

- На подозреваемого заведено уголовное дело по второй части статьи 228 УК РФ. Ему грозит до десяти лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

В доме жителя села Кукан обнаружено 30 килограммов марихуаны. Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В доме жителя села Кукан обнаружено 30 килограммов марихуаны. Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В доме жителя села Кукан обнаружено 30 килограммов марихуаны. Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В доме жителя села Кукан обнаружено 30 килограммов марихуаны. Фото: УМВД России по Хабаровскому краю