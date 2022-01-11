В Хабаровске введен в эксплуатацию еще один долгострой

Строительство дома на Пионерской шло шесть лет. Фото: Telegram-канал «Пулемет Дегтярева»

В краевой столице введен в эксплуатацию еще один долгострой. Дом на Пионерской строился с привлечением средств участников долевого строительства.

Его возведение началось в 2015 году. Тогда планировалось закончить стройку через пять лет, в 2020. Однако застройщик не смог закончить строительство вовремя. Он столкнулся с проблемой: не хватало трудовых ресурсов.

- Правительство края помогло привлечь дополнительную рабочую силу, а также оформить сдаточную документацию и уменьшить сроки выдачи разрешения на ввод, - рассказал глава региона Михаил Дегтярев.

Дольщики получат долгожданные ключи от квартир в течение ближайших двух месяцев.