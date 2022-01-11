Золотодобывающую артель оштрафовали в Хабаровском крае за загрязнение нерестовой реки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Хабаровском крае на участке золотодобычи ЗАО «Артель старателей Прибрежная» нарушалось природное законодательство. Этим вопросом занялась краевая прокуратура.

- Хозяйственные строения были расположены в запретной водоохранной зоне. Также, в лесах нет противопожарных мероприятий. Кроме этого, большегрузная техника перемещалась через ручей, который питает нерестовую реку Тумнин, - рассказали в надзорном ведомстве.

Руководителю ЗАО было внесено представление. Нарушения были устранены. Через ручей появился мост, а хозяйственные постройки перенесены за пределы водоохранной зоны.

- Должные лица привлечены к административной ответственности. Они выплатят штраф в размере 318 тысяч рублей, - добавили в краевой прокуратуре.