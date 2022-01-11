Житель Советской Гавани получил срок за убийство сына сожительницы

Мужчина проведет в тюрьме семь лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Советской Гавани мужчина убил сына сожительницы. Происшествие произошло в мае прошлого года.

- В своей квартире обвиняемый выпивал вместе с возлюбленной и ее сыном. Между мужчинами произошел конфликт из-за пустяка. Старший из них не выдержал и ударил ножом в живот второго. Парень умер на месте, - рассказали в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Мужчина полностью признал свою вину. На него было заведено уголовное дело по первой части статьи 105 УК РФ – «Убийство». Суд назначил обвиняемому семь лет. Мужчина проведет срок в исправительной колонии строгого режима.