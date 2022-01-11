В Хабаровском крае фермер отравил около двух гектар сельхозземель. Фото: Управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю
В Хабаровском крае выявлены нарушения при выращивании сельскохозяйственной продукции. Региональный Россельхознадзор провел проверку.
- В ходе проверки выяснилось, что участок размером 1,9 гектар, принадлежащий жителю села Гаровка-1, загрязнен пестицидами и агрохимикатами, в том числе нитратным азотом, - рассказали в Управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю.
Собственнику земельного участка выдано предписание об устранении нарушений.