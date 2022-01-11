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Общество11 января 2022 9:30

В Хабаровском крае назначили нового начальника ДВЖД

Дальневосточной железной дорогой будет руководить Евгений Вейде
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Дальневосточной железной дорогой будет руководить Евгений Вейде

Дальневосточной железной дорогой будет руководить Евгений Вейде

Фото: пресс-служба ДВЖД

Назначен начальник Дальневосточной железной дороги. Теперь эту должность занимает Евгений Вейде. Коллективу его представил председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

- Евгений Владимирович проявил себя инициативным и ответственным руководителем Западно-Сибирской магистрали. Знания и опыт позволят ему преумножить результаты и на ДВЖД, - отметил Олег Белозеров.

Евгений Вейде поблагодарил председателя правления ОАО «РЖД» за оказанное доверие. Напомним, экс-начальник ДВЖД Николай Маклыгин покинул пост из-за ухода на пенсию.