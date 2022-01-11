Пробки в Хабаровске 11 января достигли восьми баллов

Заторы образовались во всех районах краевой столицы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 11 января пробки в Хабаровске достигли восьми баллов. Так дорожную ситуацию оценил сервис Яндекс.Пробки.

Длинный затор в сторону улицы Павла Морозова образовался на Шевчука. На Волочаевской пробка в сторону развязки с Краснореченской продолжается по улице 60-летия Победы. На Калараша машины стоят от Бурейской улицы до Краснореченской.

На Лейтенанта Орлова машины медленно продвигаются в сторону Волочаевской. Пробка на Трубном переулке движется от Пионерской до Волочаевской.

Улица Ленина стоит от Волочаевской до Лермонтова. Студенческий переулок встал от Дикопольцева до Ленинградской.

На Амурском бульваре машины стоят от Волочаевской до Льва Толстого.