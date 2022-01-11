В Хабаровском крае ревакцинацию от коронавируса прошли свыше 73 тысяч человек
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
За минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 225 человек в Хабаровском крае. К ИВЛ подключены 68 человек.
Больше всего заболевших в Хабаровске - 110. На остальной территории региона число заражений существенно ниже.
- Выздоровели 639 жителей края за 24 часа. Три человека скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава края.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2621 койка для ковид-больных. Свободны 783.
КОНКРЕТНО
В регионе зарегистрировано 127 984 случаев заболевания коронавирусом;
118 412 человек выздоровели;
8297 находятся на лечении;
Скончались 1275 человек
Полностью завершили вакцинацию 537 323 человек
Ревакцинировались 73 604 человек
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