Хабаровчан 12 января будет сдувать сильным ветром Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровске 12 января днем ожидается около -17 градусов. Ночью от -28 до -26. Ветер северный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Существенных осадков не предвидится.

Небольшой снег прогнозируют синоптики на юге региона. Столбики термометров покажут днем от -15 до -10 градусов. Ночью от -27 до -22. Ветер западный будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду.

В центральных районах без существенных осадков. Температура днем от -25 до -12 градусов и от -36 до -14 ночью. Скорость ветра составит от 3 до 12 метров в секунду.

В северных районах местами пройдет небольшой снег, ожидается метель. Столбики термометров ночью покажут от -25 до -12 градусов. Днем от -36 до -8 градусов. Ветер северный, 3-12 метров в секунду.

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