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Происшествия12 января 2022 0:46

В Хабаровске загорелся автобус 12 января

Пассажиры бросились его тушить самостоятельно
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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В Хабаровске загорелся автобус 12 января

В Хабаровске загорелся автобус 12 января

Фото: Социальные сети

В Хабаровске 12 января произошло очередное ЧП с участием автобуса. Общественный транспорт вспыхнул неподалеку от Автовокзала. Очевидцы распространяют видео происходящего в социальных сетях.

Все случилось в самый час-пик около 10 утра, когда десятки людей спешили на работу.

Примечательно, что на выложенных в Сеть кадрах видно: машина полыхает изнутри, а простые обыватели стараются затушить огонь. Что стало причиной возгорания, будут разбираться специалисты. Информация о пострадавших пока не поступала.

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