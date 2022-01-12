В Хабаровске загорелся автобус 12 января
Фото: Социальные сети
В Хабаровске 12 января произошло очередное ЧП с участием автобуса. Общественный транспорт вспыхнул неподалеку от Автовокзала. Очевидцы распространяют видео происходящего в социальных сетях.
Все случилось в самый час-пик около 10 утра, когда десятки людей спешили на работу.
Примечательно, что на выложенных в Сеть кадрах видно: машина полыхает изнутри, а простые обыватели стараются затушить огонь. Что стало причиной возгорания, будут разбираться специалисты. Информация о пострадавших пока не поступала.
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