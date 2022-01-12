Хабаровчанин устроил дебош в кафе ТЦ «Ореховая Сопка» Фото: Социальные сети

В Хабаровске посетитель ТЦ «Ореховая Сопка» устроил дебош в местном кафе. Что стало причиной разборок в «Плантации», не ясно, но судя по кадрам опубликованного в Сети видео, зачинщицами вряд ли могли выступить сотрудницы заведения.

Молодой человек безостановочно крыл матом девушек. Одна из них поняла, что все нужно фиксировать на камеру, чтобы, как минимум, у руководства не было вопросов, почему разбит монитор компьютера. К слову, его парень уронил. Как и все остальное, что попадалось под руку.

Охрана ТЦ не спешила вступиться за девушек на линии раздачи Фото: Социальные сети

Что примечательно, хоть в этот момент фудкорт торгового центра и не был переполнен, очевидцы у всего происходящего все же были. Но никто не пришел на помощь девушкам. Не было на горизонте и охраны. К слову, именно этот факт вызвал наибольшее возмущение в соцсетях, ведь в подобных ситуациях защитники нужны не только персоналу, но и гостям.

В полиции эту историю пока не комментируют.

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