В Хабаровске появились первые проекционные «зебры» Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске на нескольких дорогах появились проекционные пешеходные переходы. Они должны решить проблему с наездами автомобилей на людей там, где нет светофоров. О внедрении новинки сообщили в городской администрации. «Данные проекторы воспроизводят разметку на любую поверхность, включаются ближе к сумеркам. Ее видно даже при выпадении осадков. Также они подсвечивают пешеходов в темное время суток», — поделился заведующий сектором управления дорог и внешнего благоустройства Николай Жираков. Для начала проекторы установили на самых печально известных улицах: Запарина, на Уссурийском бульваре в районе улицы Вострецова, а также в переулке Студенческом - в районе «Платинум Арены».

Стоимость выполненных работ составила 1,5 млн рублей. Сейчас властям предстоит убедиться в эффективности такой меры. Если проекционные пешеходные переходы хорошо зарекомендуют себя в Хабаровске, то их установка будет продолжена.

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