В Магаданской области запустят новый внутренний авиамаршрут. Фото: правительство Магаданской области

В Магаданской области будет запущен новый внутренний авиамаршрут. Соответствующее распоряжение дал губернатор региона Сергей Носов. Самолеты ТВС-2МС будут летать из Магадана в Синегорье еженедельно, по средам. Однако в феврале рейс с 23 числа будет перенесен на 24. Цена авиабилета составит 2200 рублей в одну сторону. Приобрести авиабилеты на рейсы с 19 января по 30 марта 2022 года можно в агентствах, расположенных на территории Магаданской области, либо на сайтах партнеров.

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