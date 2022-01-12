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Общество12 января 2022 5:40

В Хабаровском крае возобновят свидания в исправительных колониях

Родственники смогут посетить осужденных с 17 января
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Родственники смогут посетить осужденных с 17 января

Родственники смогут посетить осужденных с 17 января

В Хабаровском крае с 17 января в учреждения уголовно-исполнительной системы снова возобновятся краткосрочные и долгосрочные свидания.

- Родственники смогут посетить осужденных только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста на ковид, даже если они вакцинированы или переболели ранее, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю.

Кроме этого, родственники и осужденные обязательно должны быть в масках. Такие меры приняты для недопущения распространения коронавирусной инфекции.