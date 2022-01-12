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Происшествия12 января 2022 6:20

Хабаровчанка в канун Рождества убила своего сожителя

Во время ссоры женщина ударила собутыльника ножом
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Хабаровчанка в канун Рождества убила своего сожителя

Хабаровчанка в канун Рождества убила своего сожителя

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Хабаровске в Рождество женщина убила своего сожителя. Происшествие произошло по улице Кубяка. Пара выпивала. Во время ссоры женщина ударила своего возлюбленного ножом в живот.

- Возбуждено уголовное дело по первой части статьи 105 УК РФ – «Убийство». Подозреваемая задержана, - рассказали в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Следователи были на месте происшествия, допросили свидетелей произошедшего, назначили необходимые экспертизы. Уголовное дело расследуется.