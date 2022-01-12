Хабаровчанка в канун Рождества убила своего сожителя Фото: Артем КИЛЬКИН

В Хабаровске в Рождество женщина убила своего сожителя. Происшествие произошло по улице Кубяка. Пара выпивала. Во время ссоры женщина ударила своего возлюбленного ножом в живот.

- Возбуждено уголовное дело по первой части статьи 105 УК РФ – «Убийство». Подозреваемая задержана, - рассказали в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Следователи были на месте происшествия, допросили свидетелей произошедшего, назначили необходимые экспертизы. Уголовное дело расследуется.