В Хабаровском крае снизились темпы заболеваемости COVID-19 Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровском крае вдвое уменьшилось число жителей, находящихся на лечении от ковида. Это обсудили на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

- Темпы заболевания замедлились накануне Нового года. В первые семь дней января количество заболевших составило 1822 человека. Однако регион до сих пор занимает 18 место по темпам распространения ковида. Это является высоким показателем, - сообщили в правительстве края.

Специалисты считают, что снижение заболеваемость происходит впоследствии ограничительных мер, которые были приняты в ноябре прошлого года. С тех пор количество людей, находящихся на лечении в стационаре и амбулаторно, уменьшилось в два раза: с 16 тысяч до восьми тысяч.