Двоих хабаровчан подозревают в хранении наркотиков

У молодых людей в машине найден пакет с неизвестным веществом. Фото: Росгвардия

В краевой столице задержаны два молодых человека, которых подозревают в незаконном хранении наркотиков.

- Сотрудники Росгвардии обратили внимание на припаркованный автомобиль, в котором сидели два парня, как выяснилось позже, им 19 и 20 лет. Когда они заметили к себе интерес со стороны росгвардейцев, заметно занервничали и собирались уехать, - рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы войскнациональной гвардии Российской Федерации по Хабаровскому краю.

Сотрудники осмотрели автомобиль. Между сидениями они нашли полиэтиленовый пакет, в котором была табачная смесь бурого цвета со специфическим запахом.

Парней доставили в отделение полиции. Вещество будет исследоваться. Проводится проверка.