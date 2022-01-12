В Хабаровске в пожаре пострадали три человека

Ночью 12 января в краевой столице горел барак Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровске горел двухэтажный барак по улице Кирова, 16. Загорелись домашние вещи в квартире, расположенной на первом этаже.

- Из дома пожарными были эвакуированы 20 человек, трое из них – дети. Три человека отравились продуктами горения, двоих из них пришлось госпитализировать, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Огонь распространился на площади в 30 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать за час. В тушении огня было задействовано 39 человек и девять единиц техники.

Выяснением обстоятельств произошедшего занимается краевая прокуратура.

- Будет дана оценка деятельности должностных лиц управляющей организации, а также органа местного самоуправления. При необходимости, будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказали в надзорном ведомстве.